"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции

В финальном матче Кубка Франции "Ренн" в серии пенальти одержал победу над ПСЖ.

Отметим, что это третий кубок в истории "красно-черных".

"Ренн" - ПСЖ 2:2, серия пенальти - 6:5

Голы: Дани Алвес, 13 - 0:1, Неймар, 21 - 0:2, Кимпембе (аг), 40 - 1:2, Мешер, 66 - 2:2

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре, Буриго (Леа Силики, 105), Гренье, Сарр, Ньянг.

ПСЖ: Ареоля, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Дани Алвес, Дракслер (Кавани, 90), Верратти, Ди Мария (Паредес, 75), Дагба (Диаби, 105; Нкунку, 120), Неймар, Мбаппе.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5

Предупреждения: Гренье (24), Верратти (29), Неймар (44), Ди Мария (55), Мешер (68), Буриго (71), Паредес (95), Андре (97), Ньянг (107), Бенсебайни (112), Леа Силики (118).

Удаление: Мбаппе (118).

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