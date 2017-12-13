"Ренн" выбивает "Марсель" из кубка французской лиги

В матче 1/8 финала кубка французской лиги "Ренну" и "Марселю" удалось определить победителя лишь в серии пенальти.

"Ренн" - "Марсель" - 2:2, по пенальти - 4:3

Голы: Митроглу, 13 - 0:1, Андре, 23 - 1:1, Хазри, 57 - 2:1, Жермен, 81 - 2:2.

"Ренн": Диалло, Данзе, Гелен, Гнаньон, Баал (Бенсебаини, 36), Андре, Буриго, Траоре, Гуркюфф (Мексер, 83), Юну (Мауасса, 58), Хазри.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Роланду, Абденнур, Амави (Сарр, 65), Окампос, Замбо (Густаво, 75), Сансон, Товен (Жермен, 65), Н'Джие, Митроглу.

Напомним, вчера в 1/4 финала кубка лиги вышли "Монако" и "Анжер". | soccernews.ru