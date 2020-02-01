"Ренн" вырвал победу в матче с "Нантом"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Нант" проиграл "Ренну".
"Ренн" по-прежнему занимает третье место, а "Нант" - шестое.
"Ренн" - "Нант" 3:2
Голы: Да Сильва (аг), 47 - 0:1, Рафинья, 71 - 1:1, Саймон, 80 - 1:2, Буриго, 90 - 2:2, Рафинья, 90 - 3:2
"Ренн": Менди, Желен, Траоре, Да Сильва, Мауасса, Камавинга (Дель Кастийо, 83), Леа Силики (Буриго, 65), Юну (Гбоо, 57), Те, Рафинья, Ньянг.
"Нант": Лафон, Траоре, Ваге, Аппиа (Прадо, 86), Крхин, Туре, Блас, Бамба, Луза, Саймон, Эмон (Абед, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12