"Ренн" вырвал победу в матче с "Нантом"

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"Ренн" вырвал победу в матче с "Нантом"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Нант" проиграл "Ренну".

"Ренн" по-прежнему занимает третье место, а "Нант" - шестое.

"Ренн" - "Нант" 3:2

Голы: Да Сильва (аг), 47 - 0:1, Рафинья, 71 - 1:1, Саймон, 80 - 1:2, Буриго, 90 - 2:2, Рафинья, 90 - 3:2

"Ренн": Менди, Желен, Траоре, Да Сильва, Мауасса, Камавинга (Дель Кастийо, 83), Леа Силики (Буриго, 65), Юну (Гбоо, 57), Те, Рафинья, Ньянг.

"Нант": Лафон, Траоре, Ваге, Аппиа (Прадо, 86), Крхин, Туре, Блас, Бамба, Луза, Саймон, Эмон (Абед, 67).  

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