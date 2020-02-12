"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции
"Ренн" обыграл "Бельфор" в матче 1/4 финала Кубка Франции.
"Бельфор" - "Ренн" - 0:3 (0:1)
Голы: Рафинья, 23 - 0:1, Ньянг, 71 (с пенальти) - 0:2, Сьебатше, 90+1 - 0:3.
"Ренн": Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.
Таким образом, команда пробилась в полуфинал турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13