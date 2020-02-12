"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции

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"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции

"Ренн" обыграл "Бельфор" в матче 1/4 финала Кубка Франции.

"Бельфор" - "Ренн" - 0:3 (0:1)

Голы: Рафинья, 23 - 0:1, Ньянг, 71 (с пенальти) - 0:2, Сьебатше, 90+1 - 0:3.

"Ренн": Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.

Таким образом, команда пробилась в полуфинал турнира.

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