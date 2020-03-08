"Ренн" забил пять голов "Монпелье" в матче Лиги 1

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"Ренн" забил пять голов "Монпелье" в матче Лиги 1

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ренн" разгромил "Монпелье" со счетом 5:0. Победу бретонцам принесли дубль Адриену Юну, а также голы Фету Мауасса, Флавьена Те и Ромена Дель Кастийо.

"Ренн" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" остался на восьмой позиции. 

"Ренн" – "Монпелье" - 5:0 (2:0)
Голы: Мауасса, 9 - 1:0, Юну, 28 - 2:0, Те, 68 - 3:0, Дель Кастийо, 73 (с пенальти) - 4:0, Юну, 87 (с пенальти) - 5:0

"Ренн": Менди, Траоре, Ньяньон, Да Сильва, Мауасса (Боэ, 82), Те, Камавинга, Юну, Леа Силики (Буриго, 70), Дель Кастийо (Рафинья, 76), Нзонзи.

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