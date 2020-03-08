"Ренн" забил пять голов "Монпелье" в матче Лиги 1
В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ренн" разгромил "Монпелье" со счетом 5:0. Победу бретонцам принесли дубль Адриену Юну, а также голы Фету Мауасса, Флавьена Те и Ромена Дель Кастийо.
"Ренн" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" остался на восьмой позиции.
"Ренн" – "Монпелье" - 5:0 (2:0)
Голы: Мауасса, 9 - 1:0, Юну, 28 - 2:0, Те, 68 - 3:0, Дель Кастийо, 73 (с пенальти) - 4:0, Юну, 87 (с пенальти) - 5:0
"Ренн": Менди, Траоре, Ньяньон, Да Сильва, Мауасса (Боэ, 82), Те, Камавинга, Юну, Леа Силики (Буриго, 70), Дель Кастийо (Рафинья, 76), Нзонзи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|27
|40
|8
|Монпелье
|27
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Нант
|28
|37
|13
|Бордо
|27
|36
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|27
|29
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13