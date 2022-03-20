"Ренн" забил шесть голов "Метцу" и вышел на 2-е место в Лиге 1

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"Ренн" забил шесть голов "Метцу" и вышел на 2-е место в Лиге 1

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Метц" со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли хет-трик Серу Гирасси, дубль Мартена Терье и гол Амари Траоре. В составе гостей отличился Луи Мафута.

"Ренн", набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" с 23 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Ренн" – "Метц" - 6:1 (3:0)
Голы: Терье, 18 (с пенальти) - 1:0, Терье, 27 - 2:0, Гирасси, 40 - 3:0, Гирасси, 54 - 4:0, Траоре, 58 - 5:0, Гирасси, 64 - 6:0, Мафута, 87 - 6:1

"Ренн": Алемдар, Траоре, Агерд (Белосьян, 79), Омари, Мелинг, Те (Угошукву, 79), Сантамария, Маер (Мартен, 66), Бурижо, Гирасси (Лаборд, 65), Терье (Чауна, 66).

"Метц": Кейяр, Микельбрансис (Сарр, 61), Жемерсон, Бронн, Куяте, Канде, Амаду (Булая, 61), Ндорам (Мбенге, 78), Яде (Нгетте, 61), де Превиль, Ньян (Мафута, 61).

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