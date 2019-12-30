"Ренн" заинтересован в аренде Усмана Дембеле
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может вернуться во Францию.
По сведениям AS, арендовать 22-летнего француза желает "Ренн", воспитанником которого является игрок. Однако "Ренн" может платить Дембеле лишь 30% его зарплаты.
Напомним, что на данный момент Дембеле восстанавливается после повреждения бедра и вернется на поле не ранее февраля.
В этом сезоне на его счету один забитый мяч в девяти играх.
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