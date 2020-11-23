Рэпер Баста назвал сумму своих затрат на ростовский СКА

Популярный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал, сколько денег он вложил в ростовский СКА.

"В районе 20 миллионов рублей. Сейчас на год мы набираем примерно 80-90 миллионов, для выхода в следующий дивизион нужно 150-160 миллионов. У нас нет откатов, нет конвертов и всей этой лабуды, которая наносит ущерб футболу. Вышка - это гигантские деньги", - заявил Баста.

СКА идёт на четвёртом месте в зоне "Юг" ПФЛ, набрав 29 очков в 15 турах.

Вакуленко стал владельцем ростовского клуба в октябре 2019 года.

Не пропустите: Рэпер Баста рассказал о конфликте с тренером "Ростова" Карпиным. | http://soccernews.ru