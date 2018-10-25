Рэпер Баста посвятил песню ЦСКА

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Рэпер Баста посвятил песню ЦСКА

Известный российский рэпер Баста посвятил песню московскому ЦСКА, болельщиком которого он является.

Музыкант написал композицию под названием "Мама, мы ЦСКА" и даже снял клип. Давайте оценим вместе!

Не пропустите: Фанат ЦСКА предположил, что авария в римском метро была спровоцирована умышленно. | http://soccernews.ru

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