Рэпер Баста посвятил песню ЦСКА

Известный российский рэпер Баста посвятил песню московскому ЦСКА, болельщиком которого он является.

Музыкант написал композицию под названием "Мама, мы ЦСКА" и даже снял клип. Давайте оценим вместе!

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