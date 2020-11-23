Рэпер Баста рассказал, на кого ориентируется в мире футбола

Популярный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, назвал футбольного деятеля, который стал для него ориентиром.

"Конечно, Галицкий - это вершина. Для меня он большущий пример. Пообщаться с ним на футбольные темы было бы честью для меня. Я люблю узнавать новое - это интересно. Я понимаю, что такое футбол. Я понимаю, кто такие предатели, которые его портят. Но я не знаю, как правильно тренировать. Моя роль - прийти и сказать: "Ребята, мы в вас верим", - сказал Баста.

Вакуленко с октября 2019 года является владельцем ростовского клуба СКА. Галицкий - основатель и бессменный собственник "Краснодара".

Команда Басты идёт на 4-м месте в зоне "Юг" ПФЛ, набрав 29 очков в 15 турах. "Быки" занимают 9-ю строчку в РПЛ.

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