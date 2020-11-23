Рэпер Баста рассказал о конфликте с тренером "Ростова" Карпиным

Популярный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал, почему он поссорился с наставником "Ростова" Валерием Карпиным.

"У нас был конфликт. Валера Карпин - человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда "Ростов" там играть больше не сможет. Для меня любовь к городу - это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом "Ростов". Ну да, очередной тренер, ещё один человек, который поработает в этом клубе. И всё.

Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моём родном городе. Мне было обидно и горько. Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер-наёмник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот", - сказал Баста.

Речь идёт о концерте 2018 года, который посетили 35 тысяч человек. Карпин после мероприятия публично выражал недовольство состоянием газона на "Ростов Арене".

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