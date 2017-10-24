Рэпер Баста рассказал, за какой клуб болеет

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, признался, что болеет за московский ЦСКА.

"Я из семьи военных, четыре поколения военных людей. У меня, возможно, больше, чем у кого-либо, доводов, почему я прибаливаю за эту команду. Анонимно посещаю на секторе матчи любимой команды, остаюсь верен своему выбору. В рядах фанатов ЦСКА у меня много единомышленников, друзей, людей, с которыми мы прошли сложные этапы в жизни и которые были рядом" - сказал Баста.

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