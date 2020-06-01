Рэпер L'One обратился к "Локомотиву" в связи с уходом Семина

Известный рэпер Леван Горозия (L'One) в инстаграме обратился к "Локомотиву" в связи с уходом Юрия Семина.

Напомним, вчера, 31 мая, 73-летний футболист покинул московский клуб, который не захотел продлевать контракт с тренером. Его место с сегодняшнего дня займет серб Марко Николич.

"Пора менять обои, "Локомотив", - написал в соцсети Леван.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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