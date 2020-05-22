Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, остался недоволен интервью генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, которое вышло сегодня в эфире федерального телевидения.

"По следам интервью. Господин генеральный директор живёт в выдуманном мире. И в этом мире нет "Локомотива", - написал артист в твиттере.

По следам интервью. Господин генеральный директор, живет в выдуманном мире. И в этом мире, нет Локомотива. — Леван Горозия (@L_One_Mars) May 22, 2020

Ранее Горозия признавался, что болеет за "Локомотив" около 20 лет, а команду начал поддерживать благодаря грузинским легионерам в её составе.

Руководство "железнодорожников" подвергается жёсткой критике со стороны фанатов после решения не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым.

Не пропустите: Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru