Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, остался недоволен интервью генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, которое вышло сегодня в эфире федерального телевидения.

"По следам интервью. Господин генеральный директор живёт в выдуманном мире. И в этом мире нет "Локомотива", - написал артист в твиттере.

Ранее Горозия признавался, что болеет за "Локомотив" около 20 лет, а команду начал поддерживать благодаря грузинским легионерам в её составе.

Руководство "железнодорожников" подвергается жёсткой критике со стороны фанатов после решения не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым.

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