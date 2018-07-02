Рэпер набил татуировку на лице в честь победы сборной России над Испанией

Российский рэпер T-killah набил татуировку на лице в честь победы национальной сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

На скуле музыканта появилась надпись "РОССИЯ ИГОРЬ".

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 12:08 PDT

Напомним, что россияне выбили испанцев с ЧМ-2018 в серии пенальти, а героем встречи стал вратарь Игорь Акинфеев, отбивший два 11-метровых удара.

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