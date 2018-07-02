Рэпер набил татуировку на лице в честь победы сборной России над Испанией

2 Теги россияиспанияигорь акинфеев

Рэпер набил татуировку на лице в честь победы сборной России над Испанией

Российский рэпер T-killah набил татуировку на лице в честь победы национальной сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

На скуле музыканта появилась надпись "РОССИЯ ИГОРЬ". 

 

Публикация от T-killah (@t_killah)

Напомним, что россияне выбили испанцев с ЧМ-2018 в серии пенальти, а героем встречи стал вратарь Игорь Акинфеев, отбивший два 11-метровых удара.

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Комментарии
Пьянь

Больной придурок... хотя, морда-то его.

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