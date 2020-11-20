Рэпер Natan записал трек в поддержку Дзюбы

Популярный российский рэпер Натан Миров, известный под псевдонимом Natan, представил свой новый трек.

Артист лейбла Black Star записал композицию в поддержку нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что две недели назад в сеть слили интимное видео футболиста, на котором он занимается мастурбацией.

На фоне скандала Дзюбу лишили капитанской повязки в "Зените" и убрали из состава сборной России.

Впоследствии СМИ писали, что форвард знает, кто опубликовал компромат на него - его якобы шантажировали и требовали 5 миллионов долларов.

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