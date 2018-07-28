Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Стадион: "Мичиган" (Анн-Арбор, США)

Начало матча: 00:00

Кто бы там что не говорил, как бы не плевался желчью и как бы не превозносил Международный кубок чемпионов, но по факту это всего лишь выставочный турнир, который был создан с целью заработать побольше денег. Именно потому большинство матчей весьма неудобны для европейского зрителя, ибо начинаются они уже после 23:00, а иногда и вообще поздно ночью или очень рано утром. Тем не менее, раскатка команд иногда бывает очень даже веселой и дарит зрителям шоу. В конце концов американцы, на чьей земле проходит большая часть всего этого футбольного действа, именно за шоу и платят.

Сегодня, а для некоторых – уже завтра, зрители по всему миру смогут увидеть репетицию одного из главных противостояний АПЛ в грядущем сезоне. Почему использована слово "главная"? Ну а как же еще, обеим командам нужен титул! Моуринью вряд ли опять простят то, что команда не приблизилась к титулу высшего английского дивизиона, а "Ливерпуль" обязан по статусу. Юрген Клопп накупил себе недостающих футболистов почти в каждую линию и теперь разговоры об ошибках Кариуса, непобедимости "Манчестер Сити", которого "красные", кстати говоря, крушили со всех ног, и слабой обороне не актуальны. Обеим командам нужно показывать результат и когда еще разминать суставы перед длинной дорогой, как не на глазах американцев, которые видят мировых грандов только по телевизору.

Особенно важным Международный кубок чемпионов является для "Ливерпуля". Все-таки в команде Клоппа очень много новичков, которых нужно быстро интегрировать в состав. Особенно в этом плане выделяется центр поля, где нужно наигрывать новую связку Кейта-Фабиньо, которая в перспективе может стать одной из лучших в АПЛ. Так же еще ни разу на поле не выходил Шакири. Все понимают, что данное приобретение нацелено не на основу, а на новые варианты для ротации, однако даже в этом случае притирка к новым партнерам по команде еще до начала сезона просто необходима.

У "Манчестер Юнайтед" идея немного иная, однако суть остается прежней – нужно размять суставы перед новым сезонов. В отличии от "Ливерпуля", "красным дьяволам" особо некого интегрировать в свой состав. Исключением является Фред, который вчера официально присоединился к команде и провел свою первую тренировку под руководством Моуринью. Кроме того, к тренировкам приступил Давид Де Хеа, которому предстоит реабилитироваться перед болельщиками за, прямо скажем, никакой Чемпионат Мира.

Историю противостояний Манчестера и Ливерпуля стоит вынести за скобки, ведь сегодня она не будет решать совершенно никакой роли. Да, они провели 201 матч между собой. Да, "Манчестер Юнайтед" побеждал чаще – 81 победа "красных дьяволов" против 65 триумфов "мерсисайдцев". Но все это не важно, так как мало кто вообще считает товарищеские матчи в статистику противостояний. Слишком уж они необъективные, чтобы на длинном историческом отрезке считать реальный перевес одной команды над другой. Это же не сборные в конце концов!

А вот игра – это уже интересно. Совершенно непонятно, что именно будут наигрывать тренеры сегодня ночью. Хотя вряд ли Моуринью решит потренировать "гегенпрессинг", а Клопп будет отрабатывать глухую защиту. Скорее всего, это будет реальная репетиция грядущего сезона, но с пониженной ответственностью. "Ливерпуль" побежит вперед и будет стараться вскрывать оборону быстрыми пасами и индивидуальными действиями атакующей группы. А Моуринью "загнет" свое – плотная оборона плюс невероятно быстрая и пружинистая контратака. Составы, понятное дело, будут неосновные, но даже несмотря на это матч обещает подарить парочку голов так точно.

Интересные факты перед противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" имеет исторический перевес перед "Ливерпулем". В 201 матче между этими командами была зафиксирована 81 победа МЮ против 65 триумфов "красных".

В последних семи матча "Манчестер Юнайтед" лишь раз победил в основное время. Это случилось еще в прошлом сезоне в игре против "Уотфорда" (1:0).

"Ливерпуль" выиграл 4 из 6 товарищеских матчах в новом сезоне.

"Ливерпуль" непременно пропускает хотя бы один гол за игру на нынешнем Международном кубке чемпионов.

Юрген Клопп 9 раз сходился в тренерском противостоянии с Жозе Моуриньо. 3 раза побеждал немецкий специалист. На счету "спешл вана" 2 победы. Еще 4 раза тактическая "бойня" завершалась вничью.

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Фосу-Менса, Джонс, Байи, Фосу-Менса, Шоу – МакТоминэй, Эррера, Мата – Санчез, Марсиаль, Вилсон.

"Ливерпуль": Кариус – Клайн, Матип, Ван Дайк, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Милнер – Салах, Шакири, Соланке.

Прогноз на матч

Сложно определить фаворита матча в выставочном турнире, где мало кто гонится за реальным результатом. Однако, если и выбирать между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", то стиль игры "мерсисайдцев" куда лучше ассоциируется с победой, чем игра "красных дьяволов". Так что рискнем предположить, что "Ливерпуль" забьет 2 гола в ворота Де Хеа, Гранта или, может быть, Кастро, на что подопечные Моуриньо ответят максимум одним взятием ворот.

Букмекеры тоже отдают предпочтение "Ливерпулю". Вероятность их победы в 2 разы выше, чем триумфа "Манчестер Юнайтед" – 1,9 против 3,8. Больше всего денег можно "поднять", если матч завершится вничью. Коэффициент на ничейный исход в основное время – 4.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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