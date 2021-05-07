Репетиция финала ЛЧ, развязка чемпионской гонки в Испании, матч сезона для "Милана": ТОП-6 матчей выходных

"Боруссия" Дортмунд – "РБ Лейпциг"

8 мая, 16:30. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Шмели" оказались в довольно затруднительном положении. Лишь четыре победы подряд в последних турах позволили Дортмунду вернуться в реальную борьбу за попадание в ТОП-4 Бундеслиги. Останавливаться нельзя, ведь за три тура до конца сезона каждая осечка может стать роковой, и команда не попадет в Лигу Чемпионов. Парадоксально, но на следующий сезон "Боруссия" подготовила форму, разработчики которой вдохновлялись триумфом "желто-черных" в этом турнире в 1997-м. Зато "Лейпциг" выглядит крайне мотивированным коллективом. Второе место "быки" уже не потеряют, а помешать "Баварии" взять очередное "золото" шансов практически нет. Юлиан Нагельсманн перед переездом в Мюнхен хочет выиграть со своим нынешним клубом трофей. Шанс остался только один – Кубок Германии, финал 13 мая. Там "РБ Лейпциг" также сыграет против "Боруссии", поэтому грядущую игре против дортмундцев следует рассматривать как своеобразную репетицию. "Шмели" не проигрывают "быкам" с 2017 года и на этот раз попытаются продолжить серию, желательно победой. Очень сомнительно, что гости будут сопротивляться изо всех сил. Кубковый матч куда важнее именно для "Лейпцига".

"Барселона" – "Атлетико"

8 мая, 17:15. Барселона, "Камп Ноу"

Эта игра может очень многое решить в испанской чемпионской гонке. "Атлетико" едет на "Камп Ноу" в статусе лидера, но его преимущество над обеими испанскими гигантами составляет лишь два очка. Диего Симеоне много говорил о роли психологии на финише сезона. Этот фактор точно имеет значение для его команды, ведь "Атлетико" не побеждает на "Камп Ноу" 15 лет. В том матче в феврале 2006-го за каталонцев забивал Хенрик Ларссон, а Фернандо Торрес оформил дубль и еще даже не думал о трансфере в "Ливерпуль". Теперь мадридцам по-настоящему нужно переписывать историю. "Барселона" уже могла бы быть лидером, но упустила свой шанс, сенсационно уступив "Гранаде". Теперь команда Рональда Кумана, который, кстати, пропустит игру из-за дисквалификации, зависит не только от своих результатов. Если каталонцы не дадут победить "Атлетико", а Реал выиграет все свои матчи до конца сезона, то именно "сливочные" получат титул (очные встречи на стороне Зидана). Да, ситуация не из лучших, но в таких случаях нужно сосредоточиться на себе. А "Барсе" вполне по силам выиграть все оставшиеся матчи. Не так давно у каталонцев уже была подобная серия. "Дубль два" нужно начинать уже против "Атлетико". К счастью, к такому противостоянию обе команды подошли в оптимальных составах. Если не учитывать Ансу Фати и Коутиньо, которые не играют еще с прошлого года.

"Бавария" – "Боруссия" (М)

8 мая, 19:30. Мюнхен, "Альянц Арена"

В прошлом туре "Бавария" сенсационно уступила "Майнцу" и не смогла досрочно оформить чемпионство. Очевидно, праздник переносится на домашний стадион. Мюнхенцы будут играть уже после игры в Дортмунде. Если РБ Лейпциг проигрывает, то хозяева "Альянц Арены" выйдут на поле уже в статусе победителей Бундеслиги текущего сезона. В конце концов, победа в своем поединке тоже гарантирует этот статус без оглядки на конкурентов. Есть все основания полагать, что Ханси Флик не захочет откладывать завоевание последнего трофея во главе "Баварии" еще на неделю. Гладбах посыпался после объявления, что Марко Розе в конце сезона переедет в Дортмунд. Серия была настолько провальной, что сейчас "жеребцы" борются только за попадание во вновь созданную Лигу Конференций. Традиционно "Боруссия" неплохо играет против "Баварии" – команды обмениваются победами из сезона в сезон. Поединок первого круга был за представителями Менхенгладбаха, теперь очередь Мюнхена.

"Манчестер Сити" – "Челси"

8 мая, 19:30. Манчестер, "Этихад"

Еще один потенциально чемпионский матч. Победа хозяев сделает их недосягаемыми на вершине турнирной таблицы АПЛ. Конечно, для "горожан" не будет никакой трагедии, если это дело придется отложить до следующего матча, но "Челси" – еще тот раздражитель. Именно "синие" выбили "голубых" из Кубка Англии, а в этот раз попытаются разрушить замечательную серию "Манчестер Сити" против команд из Лондона, которым Пеп Гвардиола не уступает 14 матчей подряд. Однако куда интереснее в этой дуэли выглядит еврокубковый аспект. Через три недели эти же команды сыграют в финале Лиги Чемпионов. Таким образом нам предстоит пересмотреть репетицию главного матча сезона в европейском футболе. Тухель после переезда в столицу Англии проиграл лишь дважды ("Порту" и "Вест Бромвич"). Новая встреча с "Ман Сити" продемонстрирует, была ли случайностью победа в Кубке, или немец действительно регулярно может находить противодействие выстроенным механизмам Гвардиолы. Кроме того, "Челси" еще и очень нужны очки, поскольку позиция в турнирной таблице (сейчас – четвертое место) довольно шаткая.

"Ювентус" – "Милан"

9 мая, 21:45. Турин, "Альянц Стэдиум"

Проваленный сезон станет полным кошмаром, если "Ювентус" еще и не попадет в Лигу Чемпионов. Уже никто не отрицает, что назначение Андреа Пирло стало неправильным решением. Вместо привычной борьбы за чемпионство туринцы вынуждены выгрызать путевку в ЛЧ. Предстоящий матч будет ключевым. По крайней мере так считает Фабио Капелло: "Тот, кто проиграет, окажется на обочине. Дело не только в турнирной таблице. Думаю, что психологические последствия поражения будут очень тяжелыми". "Милан" в первой половине сезона уже успели записать в претенденты на Скудетто. Однако после Нового года случился ожидаемый спад. Златан все больше лечился и все меньше забивал. Сейчас вслед за "Интером", который уже стал чемпионом, сразу три команды из 69-ю очками – "Аталанта", "Ювентус" и "Милан". Любой осечкой готов воспользоваться "Наполи", у которого на два очка меньше. Календарь концовки сезона намекает, что труднее всего будет именно "россонери". Поражение от "Ювентуса" фактически поставит точку на лигочемпионовских амбициях. "Милану" предстоит сыграть едва ли не главный матч сезона. Очень жаль, что это историческое противостояние сейчас больше напоминает дерби кризисных гигантов.

"Реал" – "Севилья"

9 мая, 22:00. Мадрид, "стадион имени Альфредо Ди Стефано"

"Реал" уже будет знать результат матча в Барселоне, но, каким бы он ни был, это абсолютно ничего не изменит. Мадриду нужно исключительно побеждать. Зинедину Зидану нужно заставить своих футболистов не думать о вылете из Лиги Чемпионов и сконцентрироваться на последнем шансе завершить сезон с трофеем. К счастью для "Реала", "Севилью" можно считать соперником, близким к топовому. Именно с такими у "сливочных" проблем, как правило, не возникает ("Челси" не в счет). Как и в ситуации "Атлетико" и "Барселоны", Мадрид не имеет права терять очки. Всего четыре дня назад "Севилья" также считалась одним из претендентов на "золото". По крайней мере отставание всего в три очка от лидера на это намекало. Однако "нервионцы" уступили "Атлетику" и фактически выбыли из борьбы. Теперь Лопетеги может повлиять на распределение мест на вершине таблицы только опосредованно. Для этого нужно обыграть свою бывшую команду. Конечно, остаются вопросы к мотивации "Севильи", которая уже гарантировала себе участие в ЛЧ. В конце концов, возможность победить в Мадриде впервые с 2008 года должна показаться достаточно привлекательной.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников