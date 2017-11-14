Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче

Германия – Франция

Стадион: "Райн-Энерги" (Кельн, Германия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция).

Матчи между сборными Германии и Франции всегда вызывают повышенный интерес, даже несмотря на товарищеский статус. К тому же интригу придает тот факт, что последняя встреча этих команд состоялась в рамках полуфинала Чемпионата Европы 2016 года, и тогда подопечные Дешама были сильнее своих соперников, выбив последних из турнира за шаг до финала. После этого немцы выдали завидную серию из матчей без поражений, растянувшуюся более чем на год.

Сборная Германии на одном дыхании провела отборочный турнир к ЧМ-2018: 10 побед в 10 матчах с разницей голов 43:4 и, естественно, первое место в группе "C". Йоахим Лев призывал под знамена команды в квалификации целых 37 футболистов, из них 21 игрок отметился результативными действиями на поле. Учитывая частую ротацию, неудивительно, что на счету лучших бомбардиров команды, Вагнера и Мюллера, всего по 5 голов.

Французы не без труда выиграли свою отборочную группу: подопечных Дешама на протяжении всего цикла преследовала сборная Швеции, которая в итоге заняла вторую строчку, отстав от "трехцветных" на 4 очка. Были в пассиве французов и ничьи со сборными Беларуси и Люксембурга, было и гостевое поражение от Швеции. Но, в итоге, все закончилось для "синих" довольно удачно, и они по праву являются одними из фаворитов Мундиаля.

От Йоахима Лева все ждут определенной ротации после недавнего матча с англичанами, и глубина состава определенно позволяет ему это сделать. Дешаму этим заниматься, на самом деле, некогда – костяк команды давно сформирован, и если изменения и будут, то несущественные. Также стоит учитывать, что не смогут принять участие в матче Оливье Жиру и Уго Льорис.

Интересные факты противостояния Германии и Франции:

Последний матч между этими соперниками состоялся в полуфинале ЧЕ-2016 и закончился победой французов со счетом 2:0.

После поражения от сборной Франции в июле 2016 немцы провели 21 матч и ни разу не проиграли.

В 5 предыдущих встречах между этими сборными было зафиксировано 2 победы Германии и 3 виктории Франции.

Беспроигрышная серия французов составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Германия: Трапп, Боатенг, Зюле, Рюдигер, Киммих, Кроос, Хедира, Платтенхардт, Брандт, Гетце, Вагнер.

Франция: Манданда, Динь, Умтити, Жалле, Варан, Толиссо, Матюиди, Рабьо, Гризманн, Мартиаль, Мбаппе.

Прогноз на матч Германия – Франция:

Небольшое преимущество, по мнению букмекеров, на стороне хозяев. По позициям немцев может ударить ожидаемый стартовый состав, в котором, возможно, не будет всех сильнейших игроков.

На победу Германии букмекеры предлагают коэффиицент 2,22, на ничью – 3,52, на победу Франции – 3,46.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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