Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"
"Эвертон" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Пол Тирни
Субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги завершится самым интересным противостоянием игрового дня, в рамках которого "Манчестер Сити" навестит "Эвертон". Для "горожан" предстоящий матч станет репетицией перед первой схваткой на "Энфилде" против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, которая состоится уже спустя несколько дней. Поэтому есть вероятность, что Пеп Гвардиола использует определенную ротацию состава, тем более, учитывая, что чемпионский титул у него уже давным-давно в кармане.
Поединок "ирисок" и "голубых" обещает быть интересным не только по причине возможной ротации состава лидером, но и потому, что мерсисайдцы традиционно являются неудобным соперником для "Сити". Вспомнить хотя бы прошлый сезон, когда "синие" разгромили манчестерский гранд со счетом 4:0, а уже в нынешней кампании "Эвертон" – один из трех клубов Премьер-Лиги наряду с "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем", который заставил ребят Гвардиолы не досчитаться трех очков.
Мерсисайдцев по ходу всего сезона болтыхает не по-детски. Сразу после назначения на пост главного тренера Сэма Эллардайса команда из года Битлз потихоньку стала взбираться вверх по турнирной лестнице, но со временем их результаты снова пошли на спад. И тем не менее, команда по-прежнему борется за место под еврокубковым солнцем. К сожалению, практически на протяжении всего сезона игроков "Эвертона" преследуют травмы. Вот и в ближайшем матче против "Сити" точно не сыграют Джеймс Маккарти, Гилфи Сигурдссон. А помимо их, Большой Сэм не может рассчитывать на Эльякима Мангаля, права на которого принадлежат манкунианцам и Эшли Уильямса, продолжающего отбывать трехматчевую дисквалификацию. В свою очередь, тренерский штаб "горожан" кадровых проблем не имеет, за исключением давно травмированного Бенжамена Менди.
Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Манчестер Сити":
"Эвертон" выиграл шесть из своих последних девяти домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях, уступив всего лишь дважды.
На счету форвард "ирисок" Уэйн Руни девять забитых мячей в ворота "горожан" в рамках Премьер-Лиги. Больше – только у Алана Ширера (11 голов).
В случае победы, "Манчестер Сити" станет всего третьим коллективом в истории АПЛ, которому удастся обыграть все команды чемпионата в рамках одного сезона (после "Челси" в сезоне 2005/2006 и "Манчестер Юнайтед" – в 2010/2011).
Ориентировочные составы на игру:
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Гейе, Дэвис, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус
Прогноз на матч "Эвертон" – "Манчестер Сити":
Несмотря на великолепную статистику "Эвертона" в матчах против "Манчестер Сити", букмекеры отказываются верить в победу "ирисок", о чем свидетельствует коэффициент 9.5. В то время, как выигрыш безоговорочного лидера чемпионата в среднем оценивается в 1.36.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20