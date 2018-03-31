Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

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Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

"Эвертон"  –  "Манчестер Сити"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Пол Тирни

Субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги завершится самым интересным противостоянием игрового дня, в рамках которого "Манчестер Сити" навестит "Эвертон". Для "горожан" предстоящий матч станет репетицией перед первой схваткой на "Энфилде" против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, которая состоится уже спустя несколько дней. Поэтому есть вероятность, что Пеп Гвардиола использует определенную ротацию состава, тем более, учитывая, что чемпионский титул у него уже давным-давно в кармане.

Поединок "ирисок" и "голубых" обещает быть интересным не только по причине возможной ротации состава лидером, но и потому, что мерсисайдцы традиционно являются неудобным соперником для "Сити". Вспомнить хотя бы прошлый сезон, когда "синие" разгромили манчестерский гранд со счетом 4:0, а уже в нынешней кампании "Эвертон" – один из трех клубов Премьер-Лиги наряду с "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем", который заставил ребят Гвардиолы не досчитаться трех очков. 

Мерсисайдцев по ходу всего сезона болтыхает не по-детски. Сразу после назначения на пост главного тренера Сэма Эллардайса команда из года Битлз потихоньку стала взбираться вверх по турнирной лестнице, но со временем их результаты снова пошли на спад. И тем не менее, команда по-прежнему борется за место под еврокубковым солнцем. К сожалению, практически на протяжении всего сезона игроков "Эвертона" преследуют травмы. Вот и в ближайшем матче против "Сити" точно не сыграют Джеймс Маккарти, Гилфи Сигурдссон. А помимо их, Большой Сэм не может рассчитывать на Эльякима Мангаля, права на которого принадлежат манкунианцам и Эшли Уильямса, продолжающего отбывать трехматчевую дисквалификацию. В свою очередь, тренерский штаб "горожан" кадровых проблем не имеет, за исключением давно травмированного Бенжамена Менди.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Манчестер Сити":

"Эвертон" выиграл шесть из своих последних девяти домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях, уступив всего лишь дважды.

На счету форвард "ирисок" Уэйн Руни девять забитых мячей в ворота "горожан" в рамках Премьер-Лиги. Больше – только у Алана Ширера (11 голов).

В случае победы, "Манчестер Сити" станет всего третьим коллективом в истории АПЛ, которому удастся обыграть все команды чемпионата в рамках одного сезона (после "Челси" в сезоне 2005/2006 и "Манчестер Юнайтед" – в 2010/2011).

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Гейе, Дэвис, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Эвертон""Манчестер Сити":

Несмотря на великолепную статистику "Эвертона" в матчах против "Манчестер Сити", букмекеры отказываются верить в победу "ирисок", о чем свидетельствует коэффициент 9.5. В то время, как выигрыш безоговорочного лидера чемпионата в среднем оценивается в 1.36.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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