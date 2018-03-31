Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Пол Тирни

Субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги завершится самым интересным противостоянием игрового дня, в рамках которого "Манчестер Сити" навестит "Эвертон". Для "горожан" предстоящий матч станет репетицией перед первой схваткой на "Энфилде" против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, которая состоится уже спустя несколько дней. Поэтому есть вероятность, что Пеп Гвардиола использует определенную ротацию состава, тем более, учитывая, что чемпионский титул у него уже давным-давно в кармане.

Поединок "ирисок" и "голубых" обещает быть интересным не только по причине возможной ротации состава лидером, но и потому, что мерсисайдцы традиционно являются неудобным соперником для "Сити". Вспомнить хотя бы прошлый сезон, когда "синие" разгромили манчестерский гранд со счетом 4:0, а уже в нынешней кампании "Эвертон" – один из трех клубов Премьер-Лиги наряду с "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем", который заставил ребят Гвардиолы не досчитаться трех очков.

Мерсисайдцев по ходу всего сезона болтыхает не по-детски. Сразу после назначения на пост главного тренера Сэма Эллардайса команда из года Битлз потихоньку стала взбираться вверх по турнирной лестнице, но со временем их результаты снова пошли на спад. И тем не менее, команда по-прежнему борется за место под еврокубковым солнцем. К сожалению, практически на протяжении всего сезона игроков "Эвертона" преследуют травмы. Вот и в ближайшем матче против "Сити" точно не сыграют Джеймс Маккарти, Гилфи Сигурдссон. А помимо их, Большой Сэм не может рассчитывать на Эльякима Мангаля, права на которого принадлежат манкунианцам и Эшли Уильямса, продолжающего отбывать трехматчевую дисквалификацию. В свою очередь, тренерский штаб "горожан" кадровых проблем не имеет, за исключением давно травмированного Бенжамена Менди.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Манчестер Сити":

"Эвертон" выиграл шесть из своих последних девяти домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях, уступив всего лишь дважды.

На счету форвард "ирисок" Уэйн Руни девять забитых мячей в ворота "горожан" в рамках Премьер-Лиги. Больше – только у Алана Ширера (11 голов).

В случае победы, "Манчестер Сити" станет всего третьим коллективом в истории АПЛ, которому удастся обыграть все команды чемпионата в рамках одного сезона (после "Челси" в сезоне 2005/2006 и "Манчестер Юнайтед" – в 2010/2011).

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Гейе, Дэвис, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Эвертон" – "Манчестер Сити":

Несмотря на великолепную статистику "Эвертона" в матчах против "Манчестер Сити", букмекеры отказываются верить в победу "ирисок", о чем свидетельствует коэффициент 9.5. В то время, как выигрыш безоговорочного лидера чемпионата в среднем оценивается в 1.36.

Богдан Архипенко

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