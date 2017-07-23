Репетиция Суперкубка УЕФА: мадридский "Реал" против "Манчестер Юнайтед"

"Реал" Мадрид – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Ливайс" (Санта-Клара, США)

Начало матча: 00:05

Практически ровно в полночь по московскому времени в рамках Международного кубка чемпионов состоится суперматч между двумя китами, брендами мирового футбола мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Команды на этом товарищеском предсезонном турнире представляют так называемую американскую лигу, которую на данный момент возглавляют "красные дьяволы". Все благодаря тому, что несколько дней назад подопечные Жозе Моуринью переиграли "Манчестер Сити" со счетом 2:0, в то время, как "сливочные" только начинают свой путь на турнире. Более того, матч против англичан – это первый спарринг испанцев накануне новой кампании 2017/2018. Манкунианцы же, помимо вышеупомянутой принципиальной дуэли, чуть раньше провели две победные встречи против американских команд "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Реал Солт-Лейк".

Помимо громкой вывески, дополнительного интереса к матчу прибавляет тот факт, что командам совсем скоро в очном противостоянии придется оспаривать Суперкубок УЕФА в столице Македонии. Конечно, это будут абсолютно две разные встречи, но разговоров о якобы репетиции не избежать.

Обе команды уже стали участниками громких трансферов текущего летнего межсезонья. И если "Манчестер Юнайтед" приобрел за баснословные деньги нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", то "Реал", наоборот, отпустил за солидное вознаграждение Альваро Морату в "Челси". Кроме конголезского бельгийца, "красные дьяволы" приобрели шведского защитника Виктора Линделефа. Из громких имен, мадридцы также отдали в "Баварию" Хамеса Родригеса, при этом купив талантливых Дани Себальоса и Тео Эрнандеса.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Манчестер Юнайтед":

Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" между собой в истории встречались 11 раз. Три победы на счету "красных дьяволов" против четырех викторий – у "сливочных".

Последняя очная дуэль между клубами датирована летом 2014, как раз, в рамках Международного кубка чемпионов. Тогда манкунианцы победили со счетом 3:1.

Оба клуба являются самыми титулованными коллективами в своих национальных первенствах.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Эррера, Погба, Мхитарян, Лингард, Рашфорд, Лукаку

Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед":

Исход товарищеских встреч всегда предугадать очень сложно, особенно, когда сталкиваются команды уровня "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Поэтому явного фаворита в этом противостоянии нет.

Тем не менее, букмекеры небольшое преимущество отдают подопечным Зинедина Зидана, победа которых оценивается в 2.07. Выигрыш же команды Жозе Моуринью равняется коэффициенту 3.5.

Богдан Архипенко

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