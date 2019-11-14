Репортер ESPN: "Мбаппе останется в ПСЖ на следующий сезон"
Репортер ESPN Жюльен Лоренс убежден, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.
По данным источника, французский клуб оценивает футболиста в 400 миллионов евро. Такую сумму за него не заплатит даже мадридский "Реал". Королевский клуб готов включить в сделку нескольких своих игроков, но такой вариант не устроит парижан.
При этом, ПСЖ надеется продлить с Мбаппе контракт, который истекает летом 2022 года.
20-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6