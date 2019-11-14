Репортер ESPN: "Мбаппе останется в ПСЖ на следующий сезон"



Репортер ESPN Жюльен Лоренс убежден, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.

По данным источника, французский клуб оценивает футболиста в 400 миллионов евро. Такую сумму за него не заплатит даже мадридский "Реал". Королевский клуб готов включить в сделку нескольких своих игроков, но такой вариант не устроит парижан.

При этом, ПСЖ надеется продлить с Мбаппе контракт, который истекает летом 2022 года.

20-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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