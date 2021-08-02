Ребров может стать главным тренером сборной Украины после ухода Шевченко

Теги украинасергей ребров

Ребров может стать главным тренером сборной Украины после ухода ШевченкоФото: инстаграм Реброва/Автор неизвестен

Сергей Ребров может стать главным тренером сборной Украины, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

Недавно Ребров возглавил клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Но, по информации источника, он начал консультации с юристами на вопрос разрыва контракта.

В том случае, если у украинца получиться расторгнуть соглашение, то он станет основным кандидатом на работу со сборной. Другим кандидатом является Мирон Маркевич — экс-тренер "Карпат", "Днепра" и "Металлиста", финалист Лиги Европы с "Днепром". 

Напомним, что вчера было объявлено об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины из-за истечения контракта.

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