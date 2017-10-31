Решак: "Месси не устает побеждать"



Бывший футболист "Барселоны" Карлес Решак заявил, что он в восторге от игры нападающего команды Лионеля Месси.

"Всякий раз, когда Месси касается мяча, он наносит сопернику урон, а игра его партнеров при этом становится сильнее. Годы идут, а он не устает побеждать", – приводит слова Решака официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 30-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Тер Штеген: "В "Барселоне" все ведут себя скромно, даже Месси". | http://soccernews.ru