Решак: "Месси не устает побеждать"

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Решак: "Месси не устает побеждать"
Бывший футболист "Барселоны" Карлес Решак заявил, что он в восторге от игры нападающего команды Лионеля Месси.

"Всякий раз, когда Месси касается мяча, он наносит сопернику урон, а игра его партнеров при этом становится сильнее. Годы идут, а он не устает побеждать", – приводит слова Решака официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 30-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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