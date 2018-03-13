Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"
"Манчестер Юнайтед" – "Севилья"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Данни Маккели (Голландия)
Ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" таит в себе еще немало интриги. Первая встреча этих команд состоялась 21 февраля и завершилась безголевой ничьей, причем случилось это во много благодаря привычным геройствам на ленточке Давида Де Хеа. Перед ответным матчем одно можно сказать точно: что англичане, что испанцы выйдут на газон "Олд Траффорд" забивать голы, а вся футбольная Европа с удовольствием посмотрит на это зрелище.
После выезда на "Рамон Санчес Писхуан" манкунианцы получили немалую порцию критики за свои невзрачные действия в атаке. Но уже спустя три матча Премьер-Лиги все увидели, на что способен этот "Юнайтед": "красные дьяволы" поочередно расправились с "Челси" (2:1), "Кристал Пэлас" (3:2) и "Ливерпулем" (2:1), наглядно продемонстрировав, что вторую строчку АПЛ они занимают абсолютно заслуженно.
Общественность же продолжает искать лишь негативные моменты в игре подопечных Моуринью, однако сам Жозе не обращает на это внимание. Португалец продолжает выжимать максимум из текущего сезона, и в Лиге Чемпионов он еще не сказал последнего слова. Аккурат к игре с "нервионцами" успеют восстановиться Поль Погба и Антони Мартиаль, которые должны придать дополнительной мощи атаке манкунианцев.
"Севилья" успела сыграть четыре матча после противостояния с англичанами в еврокубках. Все они состоялись в рамках внутреннего первенства: поражения от мадридского "Атлетико" (2:5) и "Валенсии" (0:2) смягчились победами над "Малагой" (1:0) и "Атлетиком" (2:0). Подопечные Винчено Монтеллы идут пятыми в чемпионате, и пробиться в зону Лиги Чемпионов будет для них практически невыполнимой задачей, учитывая отрыв "летучих мышей". Остается лишь попылить в текущем розыгрыше, благо шанс для этого у них определено есть.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Севильи":
В качестве тренера "Реала" Жозе Моуринью выиграл у "Севильи" 7 из 8 матчей.
3 предыдущих поединка в рамках Лиги Чемпионов "Севилья" сыграла вничью.
Последний раз "Манчестер Юнайтед" пробивался в 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2013/2014.
Ориентировочные составы на игру:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мактомини, Матич, Мата, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.
Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Севилья":
Достаточно сдержанные коэффициенты дают букмекерские конторы на основные исходы матча на "Олд Траффорд". Все-таки нужно понимать, что "Юнайтед" не побежит вперед сломя голову – один забитый мяч гостей значительно усложнит их задачу. Команда Моуринью будет грамотно выбирать отрезки для давления на ворота "Севильи", в то время как самим "нервионцам" нужно быть еще осторожнее.
На победу манкунианцев букмекеры предлагают коэффициент 1,67, на ничью – 4,04, на успех севильцев – 6,05.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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