Решающие матчи Лиги Чемпионов могут пройти в новом формате
17 июня исполнительный комитет УЕФА рассмотрит варианты завершения еврокубкового сезона, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.
По сведениям издания, наибольшей поддержкой пользуется вариант проведения четвертьфиналов из одного матча, а полуфиналов и финала в формате "Финала четырех", который пройдет в Стамбуле.
Есть вероятность, что Лига Европы будет доиграна по такой же схеме. Возобновление Лиги Европы запланировано на 6 августа, а Лиги Чемпионов - на 8 августа.
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