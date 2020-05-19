Решающие матчи Лиги Чемпионов могут пройти в новом формате

17 июня исполнительный комитет УЕФА рассмотрит варианты завершения еврокубкового сезона, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

По сведениям издания, наибольшей поддержкой пользуется вариант проведения четвертьфиналов из одного матча, а полуфиналов и финала в формате "Финала четырех", который пройдет в Стамбуле.

Есть вероятность, что Лига Европы будет доиграна по такой же схеме. Возобновление Лиги Европы запланировано на 6 августа, а Лиги Чемпионов - на 8 августа.

Не пропустите: Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16. | http://soccernews.ru