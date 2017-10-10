Решающий бой: Аргентина постарается обыграть Эквадор и выйти на Чемпионат Мира

Эквадор - Аргентина

Стадион: "Олимпико Атауальпа"

Начало матча: 2:30

Арбитр: Андерсон Доронко

Сборная Аргентины рискует впервые с 1970 года не пробиться на Чемпионат Мира. 47 лет назад бело-голубые заняли последнее место в отборочной группе, пропустив вперед Боливию и Перу. Тогда квалификация в Южной Америке напоминала европейскую, команды были разделены на три группы и победитель каждой выходил на мундиаль. Сейчас все команды объединены в одну группу, каждый играет с каждым, что дает больше шансов фаворитам, ведь на длинных дистанциях слабым командам сложнее показывать стабильно высокие результаты.

Провалы у грандов случаются очень редко, в этом отборе аргентинская сборная столкнулась с огромными проблемами, для страны, ее народа пропуск Чемпионата Мира станет трагедией.

Весь отборочный турнир Аргентину лихорадит, команда теряла очки в матчах с аутсайдерами, показывала не лучшую игру в атаке, в первую очередь это касается реализации моментов. Шансов забить у Аргентины в каждой игре предостаточно, однако поразить чужие ворота удавалось крайне редко. Сборная забила только 16 раз, хуже показатель только у Боливии. Четыре последние игры команда Сампаоли не может победить, сыграв трижды вничью (против Уругвая, Венесуэлы и Перу), а также проиграв Боливии.

Решающая для Аргентины игра пройдет на высокогорье в Кито, где нужно обыгрывать Эквадор. Ничья устроит, если Колумбия выиграет на чужом поле у Перу или проиграет перуанцам с разницей в два мяча. Есть и третий вариант - чилийцы должны проиграть с разницей в два мяча Бразилии.

Ситуация крайне запутанная, выйти на мундиаль может даже Парагвай, который занимает сейчас седьмое место. В любом случае Аргентине необходимо надеяться только на себя, победа гарантирует им место первой четверке и путевку в Россию.

Интересные факты противостояния:

Эквадор проиграл пять матчей подряд, а Аргентина не может выиграть в последних четырех встречах.

В матче первого круга Эквадор выиграл у Аргентины со счетом 0:2.

Команды провели между собой 36 матчей: 19 побед у Аргентины, 5 – у Эквадора, 12 раз была зафиксирована ничья.

Аргентина не побеждает в Эквадоре с 2001 года.

Ориентировочные составы:

Эквадор: Бангера, Валенсия, Рамирес, Аймар, Арболеда, Пресиадо, Игриаго, Орехуэла, Оройо, Ибарра, Ордонес.

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Банега, Ди Мария, Месси, Дибала, Икарди.

Прогноз на матч:

Аргентина является фаворитом, однако на бумаге она должна была выигрывать и у Боливии, и у Венесуэлы с Перу. Особенность футбола в Южной Америке – все сборные, даже самые слабые, способны дать бой фавориту на своем поле. Особенно это касается тех команд, которые проводят свои домашние матчи на высокогорье, как Эквадор. Даже Бразилия в этом отборе выиграла лишь четыре гостевые игры, Аргентина – только две, поэтому команде Сампаоли будет невероятно сложно добиться приемлемого результата, даже несмотря на то, что Эквадор находится не в лучшей форме.

Вячеслав Горбачев

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