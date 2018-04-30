Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Теги краснодарлокомотив москва

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

"Краснодар"  –  "Локомотив"

Стадион: "Краснодар" (Краснодар)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Программа 28-го тура российской Премьер-Лиги закроется одним из двух центральных противостояний, в рамках которого "Локомотив" навестит "Краснодар". Для "железнодорожников" этот поединок может стать решающем в сезоне, потому как в случае победы ребята Юрия Семина досрочно оформят чемпионство. В общем, после ничейного результата в матче "Зенита" и ЦСКА, "красно-зеленым" в оставшихся трех турах достаточно набрать всего два очка.Краснодарцы вряд ли просто так смирятся с тем, что в их дом москвичи приедут за "золотом". Кроме того, перед "быками" стоят свои не менее грандиозные для них самих задачи. Дело в том, что "горожане" – реальный претендент на одну из двух оставшихся путевок в Лигу Чемпионов. В случае победы подопечные Мурада Мусаева настигнут "Зенит" в турнирной таблице, который пока довольствуется четвертым местом.Пока "Локомотиву" очень тяжело справится с большущим давлением. "Паровоз" Палыча уже давно примчал бы к конечной остановке, если бы не трясучка в последних двух играх с середняками "Ахматом" и "Уфой", когда столичный клуб завоевал всего два очка из шести возможных. "Краснодар" в прошлом туре уступил на выезде ЦСКА, но перед тем выдал потрясающие игры против "Зенита" и "Арсенала", в которых взял максимум. Суммируя все вышеизложенное - матч обещает быть то, что надо!

Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Локомотива":

"Краснодар" и "Локомотив" провели 13 официальных очных встреч – все в чемпионате России. Девять побед на счету "железнодорожников против всего трех викторий "быков" и только одна встречах завершилась вничью.

Не учитывая только номинально выездной игры с "Амкаром", в последний раз в рамках РФПЛ "Локомотив" проигрывал на выезде еще в октябре прошлого года, когда уступил в Уфе.

В весенней части чемпионата команда Юрия Семина пропустила только в одном из семи матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Тарасов, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан

Прогноз на матч "Краснодар""Локомотив":

Очень непростой для прогноза матч. Фаворита в нем нет и быть не может, особенно при существующих раскладах. Букмекеры, как и все, колеблются, но небольшое преимущество отдают "Краснодару", выставляя на их победу коэффициент 2.4. В то время как выигрыш "Локомотива" в среднем оценивается в 2.9.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Зенит" - ЦСКА  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Барселона" побеждает в Ла-Корунье и досрочно становится чемпионом Испании

"Барселона" побеждает в Ла-Корунье и досрочно становится чемпионом Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов