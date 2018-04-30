Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре
"Краснодар" – "Локомотив"
Стадион: "Краснодар" (Краснодар)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Программа 28-го тура российской Премьер-Лиги закроется одним из двух центральных противостояний, в рамках которого "Локомотив" навестит "Краснодар". Для "железнодорожников" этот поединок может стать решающем в сезоне, потому как в случае победы ребята Юрия Семина досрочно оформят чемпионство. В общем, после ничейного результата в матче "Зенита" и ЦСКА, "красно-зеленым" в оставшихся трех турах достаточно набрать всего два очка.Краснодарцы вряд ли просто так смирятся с тем, что в их дом москвичи приедут за "золотом". Кроме того, перед "быками" стоят свои не менее грандиозные для них самих задачи. Дело в том, что "горожане" – реальный претендент на одну из двух оставшихся путевок в Лигу Чемпионов. В случае победы подопечные Мурада Мусаева настигнут "Зенит" в турнирной таблице, который пока довольствуется четвертым местом.Пока "Локомотиву" очень тяжело справится с большущим давлением. "Паровоз" Палыча уже давно примчал бы к конечной остановке, если бы не трясучка в последних двух играх с середняками "Ахматом" и "Уфой", когда столичный клуб завоевал всего два очка из шести возможных. "Краснодар" в прошлом туре уступил на выезде ЦСКА, но перед тем выдал потрясающие игры против "Зенита" и "Арсенала", в которых взял максимум. Суммируя все вышеизложенное - матч обещает быть то, что надо!
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Локомотива":
"Краснодар" и "Локомотив" провели 13 официальных очных встреч – все в чемпионате России. Девять побед на счету "железнодорожников против всего трех викторий "быков" и только одна встречах завершилась вничью.
Не учитывая только номинально выездной игры с "Амкаром", в последний раз в рамках РФПЛ "Локомотив" проигрывал на выезде еще в октябре прошлого года, когда уступил в Уфе.
В весенней части чемпионата команда Юрия Семина пропустила только в одном из семи матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов
Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Тарасов, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан
Прогноз на матч "Краснодар" – "Локомотив":
Очень непростой для прогноза матч. Фаворита в нем нет и быть не может, особенно при существующих раскладах. Букмекеры, как и все, колеблются, но небольшое преимущество отдают "Краснодару", выставляя на их победу коэффициент 2.4. В то время как выигрыш "Локомотива" в среднем оценивается в 2.9.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|27
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Арсенал Тула
|28
|39
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Урал
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Ростов
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|27
|33
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13