Решение Дани Алвеса перебраться в ПСЖ может "ударить" по "Барселоне"

Решение Дани Алвеса перебраться во французский ПСЖ может "ударить" по каталонской "Барселоне", информирует испанская пресса.

Сообщается, что ввиду того, что 34-летний бразилец не смог согласовать условия своего перехода в "Манчестер Сити", главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет вынужден переключиться на других игроков, выступающих на позиции правого бека. Вполне вероятно, что наставник английского клуба вернется к кандидатуре Эктора Бельерина из лондонского "Арсенала", которым активно интересуется каталонский гранд.

Напомним, ПСЖ может продать Верратти дешевле заявленной ранее суммы. | soccernews.ru