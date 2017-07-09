Решение Дани Алвеса перебраться в ПСЖ может "ударить" по "Барселоне"

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Решение Дани Алвеса перебраться в ПСЖ может "ударить" по "Барселоне"Решение Дани Алвеса перебраться во французский ПСЖ может "ударить" по каталонской "Барселоне", информирует испанская пресса.

Сообщается, что ввиду того, что 34-летний бразилец не смог согласовать условия своего перехода в "Манчестер Сити", главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет вынужден переключиться на других игроков, выступающих на позиции правого бека. Вполне вероятно, что наставник английского клуба вернется к кандидатуре Эктора Бельерина из лондонского "Арсенала", которым активно интересуется каталонский гранд.

Напомним, ПСЖ может продать Верратти дешевле заявленной ранее суммы. | soccernews.ru

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