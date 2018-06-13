Решение о будущем "Амкара" будет принято 18 июня

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Решение о будущем "Амкара" будет принято 18 июня

Руководство "Амкара" определится насчет дальнейшего будущего клуба в ближайшие дни.

Стоит отметить, что пермскому клубу отказано в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге и ФНЛ в следующем сезоне.

"В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберётся правление ОО "ФК "Амкар" для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба. В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

Центр подготовки молодых футболистов "Амкар", в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договорённость о сохранении центра. ЦПМФ будет переведён в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счёт бюджета Пермского края", - говорится в заявлении "Амкара", опубликованном на официальном сайте клуба.

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