Решение о будущем "Амкара" будет принято 18 июня
Руководство "Амкара" определится насчет дальнейшего будущего клуба в ближайшие дни.
Стоит отметить, что пермскому клубу отказано в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге и ФНЛ в следующем сезоне.
"В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберётся правление ОО "ФК "Амкар" для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба. В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.
Центр подготовки молодых футболистов "Амкар", в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договорённость о сохранении центра. ЦПМФ будет переведён в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счёт бюджета Пермского края", - говорится в заявлении "Амкара", опубликованном на официальном сайте клуба.
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|Краснодар
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|30
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|Ахмат
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|Рубин
|30
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|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
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|13
|Амкар
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|Анжи
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