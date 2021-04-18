Решение о пожизненном отстранении арбитра Вилкова принял лично глава судейского комитета РФС Хачатурянц

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Стали известны некоторые детали решения о пожизненном отстранении от работы судьи Михаила Вилкова.

По информации "Спорт-Экспресс", инициатором стал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Причиной могли стать несколько скандальных решений, которые принял судья и его бригады в ходе матча 26-го тура РПЛ "Локомотив" – "Ростов" (4:1). Вилков мначала ошибочно не удалил хавбека "Ростова" Кенто Хасимото, после этого показал сомнительную желтую карточку Армину Гиговичу, которая привела к удалению футболиста, а также назначил пенальти после падения в штрафной гостей полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.

В текущем сезоне Вилков уже "отдыхал" от работы 9 туров из-за отстранения. В том случае были найдены изъяны в обслуживании матча "Рубина" с "Краснодаром" (1:3) 17 октября.

Ряд жалоб от клубов и скандалов, сопровождающий Вилкова, в дополнение к постоянным ошибкам, которые влиялина результаты матчей, вынудили руководство РФС принять жесткие меры и пожизненно отстранить судью от работы, отмечает источник.

Кроме того, Вилков, поле октябрьского матча, находился на испытательном сроке. Он знал, что в случае повторных грубых ошибок руководство РФС может применить к нему санкции вплоть до пожизненного отстранения от работы.