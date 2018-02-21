Решение о проведении матча Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" в Самаре будет принято 22 февраля

Сегодня комиссия Российского футбольного союза побывала в Самаре на стадионе "Металлург".

Завтра, 22 февраля РФС примет окончательное решение о возможности проведения на этой арене матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Матч запланирован на 28 февраля.

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