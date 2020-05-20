Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе

Правительство РФ в ближайшее время даст разрешение на возобновление сезона РПЛ.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", решение о возобновлении чемпионата может быть одобрено до конца текущей недели.

Напомним, что возобновление РПЛ должно состояться 21 июня. После 22 туров в чемпионате лидирует "Зенит".

На данный момент в России было выявлено более 300 тысяч больных коронавирусом.

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