Решение о выходе "Химок" в РПЛ будет принято в конце мая
"Химки" смогут сыграть в РПЛ в сезоне 2020/21, если до конца текущего месяца найдут инвесторов. В противном случае подмосковная команда откажется от повышения в классе и продолжит выступать в ФНЛ.
"Понятно, что если говорить о "Химках", ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос - если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в Премьер-лиге, если нет - останемся в ФНЛ.
Думаю, здесь ничего страшного нет, если ещё год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в Премьер-лигу, значит выйдем. Если найдём инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ", - сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Напомним, что "Химки" финишировали на втором месте в досрочно завершённом розыгрыше ФНЛ.
Не пропустите: Источник сообщил о серьёзных финансовых проблемах у "Химок". Команда получила путёвку в РПЛ. | http://soccernews.ru
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