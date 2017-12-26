Решение по будущему Роналду Перес примет в конце сезона
Решение по будущему ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду президент мадридского "Реала" Флорентино Перес примет в конце текущего сезона.
Так, по сведениям испанской прессы, ранее босс королевского клуба уже пообещал португальцу, что летом следующего года они обсудят возможное увеличение оклада футболиста до уровня самых высокооплачиваемых игроков мира. Однако окончательное решение в этом вопросе Перес планирует принять, исходя из результатов, которые продемонстрируют "сливочные" в текущем сезоне. Более того, президент вполне будет готов рассмотреть вариант с продажей действующего обладателя "Золотого мяча", если по нему поступит предложение в размере 200 миллионов евро.
Напомним, Роналду назвал победу заслуженной. | soccernews.ru
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