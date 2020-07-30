Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи"

Будущее нападающего Александра Кокорина пока определено не окончательно.

Несмотря на ряд заявлений от именитых инсайдеров о грядущем переходе 29-летнего футболиста в "Спартак", трансфер до сих пор не оформлен.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, "Сочи" делает всё возможное, чтобы сохранить звёздного форварда.

Ожидается, что окончательное решение по карьере Кокорина будет принято в ближайшие часы.

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