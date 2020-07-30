Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи"

Теги александр кокоринспартак москвафк сочи

Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи"

Будущее нападающего Александра Кокорина пока определено не окончательно.

Несмотря на ряд заявлений от именитых инсайдеров о грядущем переходе 29-летнего футболиста в "Спартак", трансфер до сих пор не оформлен.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, "Сочи" делает всё возможное, чтобы сохранить звёздного форварда.

Ожидается, что окончательное решение по карьере Кокорина будет принято в ближайшие часы.

Не пропустите: Геркус подтвердил переход Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов