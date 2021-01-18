Решение по Месси будет принято по вторник

1 Теги лионель мессибарселона

Решение по Месси будет принято по вторник

Комитет по проведению соревнований завтра, 19 января, вынесет решение по аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает радиостанция RAC1.

Футболисту грозит дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей за удар соперника в матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3).

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Гопарь обыкновенный аргентинский.

Ответить

главное

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов