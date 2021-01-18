Решение по Месси будет принято по вторник

Комитет по проведению соревнований завтра, 19 января, вынесет решение по аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает радиостанция RAC1.

Футболисту грозит дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей за удар соперника в матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3).

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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