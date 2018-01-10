Решения Зидана не поддерживают семь игроков "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

Решения Зидана не поддерживают семь игроков "Реала"Решения главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана по выбору стартового состава на игры не поддерживают сразу семь его подопечных.

Так, по сведениям испанской прессы, недовольство позицией наставника своей команды выразили защитники Дани Карвахаль и Начо Фернандес, полузащитники Иско, Маркос Льоренте и Дани Себальос, вингер Марко Асенсио и форвард Борха Майораль.

Напомним, пять игроков "Реала" открыто выступили против Роналду. | soccernews.ru

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