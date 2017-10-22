Рэшфорд близок к рекорду Руни

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поразил ворота "Хаддерсфилда" в матче девятого тура АПЛ.

Таким образом, в активе 19-летнего нападающего 13 голов за все время выступления в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, Рэшфорд близок к рекорду Уэйна Руни, который носит звание самого результативного тинейджера в истории "МЮ" с показателем в 15 забитых мячей. | http://soccernews.ru