Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом

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Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает BBC.

Королева Елизавета II наградит 22-летнего футболиста за его усилия по борьбе с детским голодом.

В июне нападающий сборной Англии добился возвращения детям из неблагополучных семей бесплатного питания на лето.

Благодаря действиям Рэшфорда ваучеры на еду от правительства Великобритании получили около 1,3 миллиона школьников.

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