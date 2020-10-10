Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает BBC.

Королева Елизавета II наградит 22-летнего футболиста за его усилия по борьбе с детским голодом.

В июне нападающий сборной Англии добился возвращения детям из неблагополучных семей бесплатного питания на лето.

Благодаря действиям Рэшфорда ваучеры на еду от правительства Великобритании получили около 1,3 миллиона школьников.

Не пропустите: Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух лидеров "Боруссии". | http://soccernews.ru