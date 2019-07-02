Рэшфорд: "Для меня честь носить футболку "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что думает о своем продлении контракта с "красными дьяволами".

Напомним, соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано на 4 года с опцией продления. В клубе он будет получать 17,5 миллиона евро в год.

"Манчестер Юнайтед" появился в моей жизни с 7 лет. Этот клуб сделал из меня игрока и человека. Для меня честь носить футболку этого клуба.

Хочу сказать спасибо главному тренеру и сотрудникам клуба за все. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться туда, где он должен находиться", - сказал Рэшфорд.

В минувшем сезоне на счету игрока 13 забитых мячей и 9 ассистов в 47 играх.

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