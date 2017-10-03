Рэшфорд: "Если нужно, я сыграю на любой позиции в атаке"

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Рэшфорд: "Если нужно, я сыграю на любой позиции в атаке"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд доволен своим положением в клубе.

"Без конкуренции нельзя стать лучше. Я считаю, что молодым игрокам нужна такая окружающая среда. Я и Мартиаль сейчас наслаждаемся нашим футболом. Мы оба забиваем и это хорошо для нас, для тренера, для команды. Я нападающий, но если нужно, я сыграю на любой позиции в атаке" - приводит слова 19-летнего футболиста Goal.com.

Стоит отметить, что в этом сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 11 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи.

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