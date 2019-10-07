Рэшфорд: "Фанаты "Манчестер Юнайтед" заслуживают лучшего"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сказал, что результаты команды в этом сезоне приносит боль фанатам клуба. Об этом сообщает Goal.

После 8 туров АПЛ "МЮ" занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 9 баллов.

"Последние несколько недель "МЮ" провел не очень удачно. В футболе невозможно спрятаться.

Как болельщик "Манчестер Юнайтед" могу сказать, что это больно. И вы (болельщики) заслуживаете лучшего", - сказал Рэшфорд.

В следующем туре "МЮ" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится 20 октября и начнется в 18:30 (мск).

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