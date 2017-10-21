Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд готов сыграть с "Хаддерсфилдом", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее участие футболиста в сегодняшнем матче оставалось под вопросом, из-за небольшого повреждения, которое он получил в игре с "Бенфикой".

Матч пропустят Майкл Каррик, Маруан Феллаини, Поль Погба и Эрик Байи.

Читайте также: Моуринью рассказал о сроках возвращения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru