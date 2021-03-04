Рэшфорд и Магуайр повздорили прямо во время матча: "Заткнись на***н, ср***й кретин!"

Теги харри магуайрмаркус рэшфордманчестер юнайтед

Рэшфорд и Магуайр повздорили прямо во время матча: "Заткнись на***н, ср***й кретин!"Британское издание Daily Mail сообщает о конфликте между игроками "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом и Харри Магуайром во время матча 29-го тура Английской Премьер Лиги против "Кристал Пэлас" (0:0).

Во второй половине встречи защитнику "манкунианцев" не понравилось, что нападающий попал в одном из эпизодов в положение вне игры.

Рэшфорд спросил у своего партнера по команде: "Что ты от меня хочешь?". На что Магуайр ответил: "Для начала – не будь в офсайде". Рэшфорд не сдержался и наорал на капитана: "Заткнись на***н, ср***й кретин!"

Отмечается, что Магуайр был не единственным игроком "красных дьяволов", который подверг критике игру Рэшфорда в том матче.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас" | http://soccernews.ru
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