Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022

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Маркус Рашфорд и Букайо Сака пропустят предстоящие отборочные матчи Чемпионата Мира 2022 года сборной Англии ,сообщает официальный сайт Английской Футбольной Ассоциации.

Рэшфорд прибыл в сборную с травмой, которая не дала ему сыграть в победном матче против Сан-Марино (5:0), и, после консультаций с докторами, было решено, что он продолжит реабилитацию в "Манчестер Юнайтед". У игрока диагностировано повреждение стопы.

Сака остался в "Арсенале" для дальнейшей оценки травмы подколенного сухожилия.

Оба игрока точно не помогут своей сборной в матчах против Албании и Польши.