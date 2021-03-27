Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022

Теги маркус рэшфордбукайо сакаанглиятравмы

Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022Фото: Твиттер @England 
Маркус Рашфорд и Букайо Сака пропустят предстоящие отборочные матчи Чемпионата Мира 2022 года сборной Англии ,сообщает официальный сайт Английской Футбольной Ассоциации.

Рэшфорд прибыл в сборную с травмой, которая не дала ему сыграть в победном матче против Сан-Марино (5:0), и, после консультаций с докторами, было решено, что он продолжит реабилитацию в "Манчестер Юнайтед". У игрока диагностировано повреждение стопы.

Сака остался в "Арсенале" для дальнейшей оценки травмы подколенного сухожилия.

Оба игрока точно не помогут своей сборной в матчах против Албании и Польши.

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