Рэшфорд может не сыграть с "Ньюкаслом"

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Рэшфорд может не сыграть с "Ньюкаслом"

Участие нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в матче 27-го тура АПЛ против "Ньюкасла" находится под вопросом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 20-летний футболист сейчас восстанавливается после мышечного повреждения бедра и может не вернуться в строй до воскресенья.

Напомним, что матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" состоится 11 февраля в 17:15 по московскому времени.

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