Рэшфорд может перейти в ПСЖ

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Рэшфорд может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Рэшфорда\Автор неизвестен

Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может грядущим летом стать футболистом "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижане были заинтересованы в англичанине еще прошлым летом и даже имели договоренность с ним.

Летом 2021 года "Юнайтед" был готов сделать предложение о трансфере Килиана Мбаппе, однако француз согласен лишь на переход в мадридский "Реал".

Отмечается, что ПСЖ хочет заменить Мбаппе именно Рэшфордом.

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