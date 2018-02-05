Рэшфорд может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Следующим летом форвард английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может покинуть свою команду, информирует Express.

По сведениям издания, 20-летний нападающий "красных дьяволов" будет готов рассмотреть вопрос о своем уходе, если его клубу удастся подписать вингера амстердамского "Аякса" Джастина Клюйверта. Рэшфорд опасается, что приход нового конкурента за место в составе может лишить его возможности получения стабильной игровой практики.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на усиление позиции центрального хавбека. | soccernews.ru