Рэшфорд может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедджастин клюйвертаяксмаркус рэшфорд

Рэшфорд может покинуть "Манчестер Юнайтед"Следующим летом форвард английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может покинуть свою команду, информирует Express.

По сведениям издания, 20-летний нападающий "красных дьяволов" будет готов рассмотреть вопрос о своем уходе, если его клубу удастся подписать вингера амстердамского "Аякса" Джастина Клюйверта. Рэшфорд опасается, что приход нового конкурента за место в составе может лишить его возможности получения стабильной игровой практики.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на усиление позиции центрального хавбека. | soccernews.ru

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