Рэшфорд: "Мы уверены в себе, однако все понимают, что "Барселона" - это не ПСЖ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что думает об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Мы уверены в себе, однако все понимают, что "Барселона" - это не ПСЖ. Это совершенно другой матч с другим контекстом. На данный момент мы должны сосредоточиться на победе", - заявил игрок.

В первой встрече с каталонским клубом "МЮ" потерпел поражение со счетом 0:1.

Ответный матч состоится завтра, 16 апреля на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

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